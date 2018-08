Die Aktienmärkte in den USA und Kanada stehen kurz vor ihrem Allzeithoch. Da können Investoren schon mal selbstgefällig werden und vergessen, wie sich ein Marktcrash oder einfach nur ein Bärenmarkt anfühlt. Der Markt kann äußerst schnell abrutschen. Darum schauen wir uns doch mal den letzten Crash an, um uns auf den nächsten vorzubereiten - auch wenn wir den Teufel nicht an die Wand werfen wollen. Der letzte große Crash Beim letzten Crash ist der kanadische Markt, vertreten durch den iShares S&P/TSX 60 Index Fund, von einem Höchststand von rund 22,50 US-Dollar pro Aktie auf eine Talsohle von rund 12 US-Dollar ...

