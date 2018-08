Bereits in den siebziger Jahren hat sich die Firma Jos. Sauerwald Söhne intensiv mit der Herstellung und Weiterverarbeitung von Schiebeblistern beschäftigt.

In den Folgejahren ist diese Produktgruppe etwas in den Hintergrund gerückt, da der Arbeitsgang des Umbiegens der Einschubkante in einem separaten Prozess erfolgen muss, der -verglichen mit den Taktzeiten des reinen Tiefziehens der Kunststoffhauben - relativ langsam und unverhältnismäßig teuer ist. Besonders bei kleinen Formaten steht der zusätzliche Aufwand des Umbiegens in keinem Verhältnis zum Mehrmaterialverbrauch für die Rückseite bei klappbaren Vollkunststoffblistern, die fix ...

