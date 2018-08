Die Bundeskanzlerin wünscht sich eine engere Zusammenarbeit der EU mit Georgien. Beitrittsverhandlungen stünden jedoch zunächst anderen zu.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Hoffnung Georgiens auf einen EU-Beitritt in absehbarer Zeit gebremst. Man wolle eine engere Zusammenarbeit, sagte Merkel am Freitag in einer Diskussion mit Studenten in der georgischen Hauptstadt Tiflis. "Aber wir dürfen auch von europäischer Seite nicht zu viel zu schnell versprechen", fügte sie auf die Frage nach einem Zeitpunkt eines möglichen EU-Beitritts hinzu.

Es gehe nicht nur darum, dass Georgien die Kriterien für eine Aufnahme in die EU erfüllen müsse. "Die EU muss auch in der Lage sein, neue Länder aufzunehmen", betonte Merkel. So müsse die EU überlegen, wie sie etwa ihre Außenpolitik besser koordinieren könne. Sie habe etwa einen "kleinen europäischen Sicherheitsrat" vorgeschlagen, in dem nicht alle EU-Mitglieder vertreten sein müssten.

Nun gehe es zunächst darum, Beitrittsverhandlungen ...

