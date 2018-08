Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In Deutschland stehen die Detailschätzungen des BIP-Wachstums im zweiten Quartal zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Die vorläufig gemeldete Zuwachsrate von 0,5% VQ dürfte sich nicht verändern und so werde das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer vermutlich auf den beiden Kalendereinträgen in den USA liegen, namentlich die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und das FED-Symposium in Jackson Hole. Bezüglich der Durable Goods Orders sollten die Erwartungen nicht zu hoch gesteckt werden. Vor allem die Bestelltätigkeit beim Flugzeughersteller Boeing dürfte im Juli belastet. Eine Indikation unter Einbezug der Auftragsindices der regionalen FED-Industrieumfragen in Philadelphia und New York weise per saldo auf Enttäuschungspotenzial gegenüber der Konsensschätzung hin. Demgegenüber dürften die Aufträge ohne den Transportsektor eine solide Entwicklung aufweisen. Es werde mit einem Plus von 0,5% im Monatsvergleich gerechnet. Insofern gebe es keinen Grund, am Wachstumsszenario sowie an der Fortsetzung gradueller Leitzinserhöhungen zu zweifeln. ...

