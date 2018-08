Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Zwar stieg die Jahresrate der Konsumentenpreise im Juli in Japan im Monatsvergleich um 0,2 Prozentpunkte auf 0,9% gg. Vj. an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die von der Bank of Japan (BoJ) besonders beachtete Kerninflationsrate (bereinigt um Nahrungsmittel- und Energiepreise) sei ebenfalls nur geringfügig auf 0,3% gg. Vj. (Juni: 0,2%) geklettert und signalisiere daher weiterhin keinen nachhaltigen Preisdruck in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Dies habe auch die Hoffnungen auf eine Straffung des geldpolitischen Kurses durch die BoJ gedämpft, sodass der Yen Kursverluste habe hinnehmen müssen. (24.08.2018/alc/a/a) ...

