Wien (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß wurden die ersten direkten Handelsgespräche zwischen den USA und China seit Anfang Juni gestern ergebnislos beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zusammen mit den gestern in Kraft getretenen gegenseitigen Strafzöllen auf Importe in Höhe von jeweils USD 16 Mrd. deute somit weiterhin nichts auf eine Entspannung hin. Damit richte sich die Aufmerksamkeit langsam auf die Drohung der USA, weitere chinesische Importe in Höhe von USD 200 Mrd. mit Strafzöllen zu belegen. Eine dahingehende Prüfung solle im September abgeschlossen sein. Vor dem Hintergrund der weiter angespannten Lage habe der USD gegenüber dem EUR gestern etwas fester notiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...