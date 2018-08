Im Vorfeld der Präsentation der Halbjahres-Zahlen der Vienna Insurance Group (VIG) am 28. August haben die Analysten der Baader Bank ihre Hold-Empfehlung mit Kursziel 28,0 Euro bekräftigt. Sie prognostizieren ein Vorsteuerergebnis von 237 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2018. Es wird eine Combined Ratio von 96,1% erwartet, was einen Rückgang um 80 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr darstelle. Die Analysten gehen davon aus, dass die VIG die Ziele für 2018 bekräftigen wird. Die Analysten sind der Ansicht, dass die VIG in der Nichtlebensversicherung mit einer mittelfristigen Combined Ratio von 95% (gegenüber 96,7% in 2017) ein Gewinnsteigerungspotenzial aufweist. Dies spiegle sich jedochbereits in den Schätzungen wider. Das mittelfristige...

