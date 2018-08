Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Tele Columbus 11.88% Scheid (SPECIAL2): Tele Columbus: Gerade, als ich verkaufen wollte, lese ich folgende News: Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die in der Vorwoche ausgesetzte Bewertung von Tele Columbus mit "Buy" und einem Kursziel von 5,20 Euro wieder aufgenommen. Das Management des Kabelnetzbetreibers dürfte zwar die Wachstums- und Margenerwartungen dämpfen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf den jüngst verschobenen...

