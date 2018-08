Die börsenotierte Bank für Tirol und Vorarlberg AG hat die Zahlen für das 1. Halbjahr 2018 vorgelegt: Getragen vom operativen Kundengeschäft sei das Halbjahresergebnis vor Steuern um +18,8 Prozent auf 80,9 Mio. Euro gesteigert worden, so das Institut. Zudem würden die Geschäftsvolumina aller wichtigen Bilanzpositionen wie Finanzierungen an Kunden, betreute Kundengelder, Eigenkapital oder Bilanzsumme die höchsten Stände in der 114-jährigen Bankgeschichte aufweisen, wie es heisst. Das Eigenkapital wurde im 1. Halbjahr 2018 um +144 Millionen Euro auf über 1,5 Milliarden Euro gesteigert. Das Kundenkreditvolumen erhöhte sich seit dem 31. Dezember 2017 um +172 Millionen Euro auf rund 7,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig stiegen die betreuten Kundengelder im selben...

