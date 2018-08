Bayern Kapital beteiligt sich an Künstliche-Intelligenz-Unternehmen ExB Labs DGAP-News: Bayern Kapital GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Finanzierung Bayern Kapital beteiligt sich an Künstliche-Intelligenz-Unternehmen ExB Labs 24.08.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Landshut/München, 24. August 2018. Der von Bayern Kapital verwaltete Wachstumsfonds Bayern hat sich am Münchener Technologieunternehmen ExB Labs beteiligt. Das im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) tätige Unternehmen ist auf die Herstellung selbstlernender Softwareplattformen spezialisiert, die in verschiedenen Schlüsselindustrien Anwendung finden. Insgesamt hat sich ExB Labs 9,5 Millionen Euro in einer von Lead-Investor Alstin Capital (Alstin II Fonds GmbH & Co. KG) angeführten Finanzierungsrunde gesichert. ExB Labs entwickelt selbstlernende Software für die Analyse unstrukturierter und teilstrukturierter Text- und Bilddaten, auch in größten Datenmengen. Im Zentrum steht das auf dem Lizenzmodell basierende ExB-Produkt Cognitive Workbench, das Datenanalysen sowohl web- und cloud-basiert als auch eingebettet ermöglicht - etwa integriert im Fahrzeug oder auf mobilen Endgeräten. Bisher fanden die Software-Lösungen von ExB Labs vor allem im Automobil-, Finanz- und Gesundheitsbereich Anwendung. ExB Labs hat neben dem Hauptsitz in München noch einen weiteren Standort in Leipzig. "Die Investition ermöglicht es uns, unsere Plattform-Technologie, die bereits in unterschiedlichsten Industrieanwendungen und KI-Projekten ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat, einer Vielzahl von Unternehmen als skalierbare Produkte im Lizenzmodell anzubieten", sagt ExB Labs-Gründer und CEO Dr. Ramin Assadollahi. "Die Fördermittel werden schwerpunktmäßig in die ExB-Unternehmensbereiche Finance und Automotive fließen." Bayerns Wirtschaftsminister Franz-Josef Pschierer kommentiert: "Wir begrüßen, dass der Wachstumsfonds Bayern in die Firma ExB Labs investiert. Künstliche Intelligenz ist eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft. Nahezu alle Wirtschaftszweige im Freistaat werden profitieren - vom selbstfahrenden Auto bis hin zu intelligenten Gebäuden. Daher ist es entscheidend, dass wir dank bayerischer Start-ups im Rennen um die besten Lösungen vorne dabei sind und damit auf lange Sicht die weltweite Spitzenposition unserer bayerischen Wirtschaft ausbauen. Das ist einer der Grundideen des Wachstumsfonds Bayern, die mit dem Investment in ExB Labs umgesetzt wird." Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 273 Millionen Euro Beteiligungskapital in rund 260 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de Pressekontakt Bayern Kapital: Dr. Reinhard Saller Managing Director IWK GmbH Communication Partner t. +49 89 2000 30-30 bayernkapital@iwk-cp.com 24.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 717167 24.08.2018

