Düsseldorf/Berlin (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065516 -



- Querverweis: Umfrageergebnisse liegen in der digitalen

Pressemappe zum Download vor und sind unter

http://www.presseportal.de/pm/131787/4042759 abrufbar -



Campen aus Tradition und mit Blick in die Zukunft



Am Freitag startet in Düsseldorf der Caravan Salon, die weltweit

größte Messe der Branche. Eine neue Umfrage zeigt: Camper haben ihre

Leidenschaft für Wohnwagen geerbt. Selbst viele junge Camper hätten

gerne ein eigenes Wohnmobil. Auch digitale Tools sind zunehmend

relevant.



- Jeder zweite Camper ohne eigenen Wohnwagen hätte gerne einen -

bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 59 Prozent.

- Komfort und Technik des Wohnwagens sind Campern wichtiger als

Design.

- Ein eigener WLAN-Hotspot gehört für über die Hälfte zu einem

Wohnwagen oder Wohnmobil heute dazu.

- 38 Prozent der Camper können sich grundsätzlich vorstellen, mit

einem selbstfahrenden Wohnmobil in den Urlaub zu fahren.



Die Leidenschaft für einen Urlaub im Wohnwagen oder Wohnmobil wird

in der Familie vererbt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen

Umfrage, die forsa im Auftrag von S-Kreditpartner, dem Finanzpartner

der Caravan-Branche, durchgeführt hat. Knapp jeder Zweite (48

Prozent) sagt, dass er schon als Kind mit seiner Familie im Wohnwagen

oder im Wohnmobil auf Reisen war. Bei den unter 30-Jährigen sind es

sogar 73 Prozent. Jeder Dritte, der schon einmal mit einem Wohnmobil

oder Wohnwagen Urlaub gemacht hat, besitzt ein eigenes Gefährt. Die

Hälfte der Camper, die kein eigenes Freizeitmobil haben, träumt

davon, gerade in jungen Jahren: 63 Prozent der Befragten unter 30

Jahren hätte gerne einen eigenen Wohnwagen oder ein eigenes Wohnmobil

oder denkt aktuell über den Kauf nach.



"Caravaning boomt", sagt Jan Welsch, Geschäftsführer von

S-Kreditpartner. "Seit 2009 hat sich der Umsatz der Caravan-Branche

verdoppelt. Auch viele junge Leute haben die Leidenschaft für sich

entdeckt. Der Markt wächst und verjüngt sich." Seit 35 Jahren

unterstützen S-Kreditpartner und seine Vorgängerinstitutionen Händler

bei der Einkaufsfinanzierung von Freizeitfahrzeugen, seit vielen

Jahren auch in der Absatzfinanzierung an Endverbraucher.



Ohne Kredit platzt für jeden Sechsten der Traum vom eigenen

Gefährt, zeigt jetzt die Umfrage: Für 16 Prozent der Befragten, die

keinen eigenen Wohnwagen oder ein eigenes Wohnmobil besitzen, wäre

ein Kredit für den Kauf absolut notwendig, für jeden Zehnten wäre er

ein guter Anlass, um über den Kauf nachzudenken.



Die inneren Werte zählen für Camper



Wenn es darum geht, welche Ausstattung entscheidend ist, schlagen

die inneren Werte die Optik: Besonderen Wert legen Camper bei einem

Wohnwagen oder Wohnmobil auf den Komfort, die technische Ausstattung

und einen geringen Kraftstoffverbrauch. Weniger wichtig ist ihnen

laut Umfrage das Innendesign, die Schadstoffemission und das äußere

Erscheinungsbild.



Danach gefragt, ob sie sich vorstellen können mit einem

selbstfahrenden Wohnmobil in den Urlaub zu fahren, sagen bereits 38

Prozent ja, bei Männern und unter 30-Jährigen ist es sogar knapp die

Hälfte. "Die Digitalisierung spielt auch in der Caravan-Branche eine

immer wichtigere Rolle", so Welsch. Wie die aktuelle Umfrage zeigt,

wünscht sich bereits jeder Zweite (53 Prozent) einen WLAN-Hotspot im

Freizeitmobil. Eine smarte Überwachung finden 39 Prozent wichtig, bei

den über 60-Jährigen sind es sogar mehr (45 Prozent). Eine smarte

Steuerung von Licht, Heizung oder Klimaanlage per Smartphone wünschen

sich 16 Prozent, bei den unter 30-Jährigen sogar 21 Prozent. Alexa

und Siri haben allerdings aktuell noch keinen Platz im Wohnwagen oder

Wohnmobil: Nur 7 Prozent sehen in integrierten digitalen Assistenten

ein wichtiges Ausstattungsmerkmal - unabhängig vom Alter.



Die neuen digitalen Möglichkeiten spielen auch beim

Sparkassen-Verbundpartner S-Kreditpartner (SKP) eine zunehmend

wichtige Rolle: "Wir glauben, dass die Caravan-Themen auch für viele

Endverbraucher interessant sind, die es dieses Jahr nicht schaffen

auf dem Caravan Salon dabei zu sein. Daher stellen wir Interessierten

erstmals auf unserer neuen Livestreaming-Plattform SKP.LIVE mehrmals

täglich Liveberichte von der Messe zu Verfügung", so Geschäftsführer

Welsch.



S-Kreditpartner ist auf dem Caravan Salon mit einem eigenen

Messestand vertreten (FG 04-01). Mit dem SKPmobil bringt das

Unternehmen die preisgekrönte Sparkassen-Kampagne "Nicht. Doch!" auf

das Freigelände vor der Halle 4. Auch DJ Mijk van Dijk wird auflegen.

Auf der neuen Livestreaming-Plattform www.skp.live berichtet das Team

täglich von der Messe und informiert über Branchentrends und Fragen

der Finanzierung.



Über die Umfrage



Im Auftrag von S-Kreditpartner hat forsa im August eine

repräsentative Befragung zum Thema "Caravan" durchgeführt. Im Rahmen

der Untersuchung wurden bundesweit insgesamt 1.000 nach einem

systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Personen ab 18 Jahren

befragt, die schon einmal mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen Urlaub

gemacht haben. Anlass für die Umfrage ist der diesjährige Caravan

Salon, die weltweit größte Messe für Reisemobile, Caravans, Camping

und mobile Freizeit, die vom 25. August bis zum 2. September in

Düsseldorf stattfindet.



Über S-Kreditpartner



Die S-Kreditpartner GmbH ist Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe

und auf Auto- und Konsumentenkredite spezialisiert. Gemeinsam mit

Sparkassen und Händlern bietet sie die Produkte S-Privatkredit und

S-Autokredit an. Über 300 Sparkassen und 700 Fahrzeughändlern

kooperieren bereits mit S-Kreditpartner. Gegründet wurde die GmbH im

Jahr 2011 als Tochterunternehmen der Landesbank Berlin und der

Deutschen Leasing mit Sitz in Berlin. www.s-kreditpartner.de





Originaltext: S-Kreditpartner GmbH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065516

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065516.rss2



Kontakt:

Lars M. Heitmüller

Leiter Marketing und Kommunikation

S-Kreditpartner GmbH

Prinzregentenstraße 25

10715 Berlin

Telefon: 030/620 080 650

Mobil: 0163/5644636

lars.heitmueller@s-kreditpartner.de

www.s-kreditpartner.de