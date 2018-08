Nach Monaten der Seitwärtsbewegung hat die Aktie der RIB Software am Donnerstag einen satten Sprung von fast 15 Prozent auf dem Parkett hingelegt. Auch am Freitag geht es im frühen Handel weiter nach oben. Der Hintergrund könnte eine Meldung des auf die Bau- und Infrastrukturbranche spezialisierten deutschen Anbieters über eine neue Partnerschaft in den USA sein: Mag gebe "den erfolgreichen Abschluss der ersten MTWO MSP Partnerschaft und Investitionsvereinbarung mit ICS, einem von Microsoft zertifizierten ... (Achim Graf)

