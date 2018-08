BAYER hat in Europa eine neue Zulassung für sein Top-Medikament Xarelto bekommen. Die EU-Kommission hat den Gerinnungshemmer auch zur Verhinderung von Thrombosen bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und arterieller Verschlusskrankheit genehmigt. Deutschland ist nach Unternehmensangaben damit das erste Land, in dem das Präparat für Patienten mit solchen Krankheiten verfügbar sein wird.



Xarelto ist bereits für den Einsatz in sieben Krankheitsfeldern zugelassen. Die Arznei war im vergangenen Jahr der größte Kassenschlager der Bayer-Arzneisparte mit einem Umsatz von 3,3 Mrd. Euro.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info