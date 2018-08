Immobilienfinanzierung: Bares Geld sparen

Investitionen in Immobilien sind in den vergangenen Jahren beliebt wie selten gewesen. Das lag vor allem am Image des Sachwerts Immobilie selbst, aber auch an den historisch günstigen Finanzierungsbedingungen. Da aber längst nicht alle Finanzierungen für die gesamte Investitionssumme ausgelegt sind, steht das Thema Anschlussfinanzierung bei vielen Häuslebauern auf der Agenda der nächsten Monate und Jahre. Ein Grund für uns marktEINBLICKE zu geben.

Eine kurze Zinsbindung lockt. Immobilienkäufer stehen bei der Wahl ihres Darlehens vor vielen Herausforderungen: die wichtigste ist die Laufzeit und damit direkt verbunden auch die Zinshöhe. Der Unterschied zwischen einem Darlehen über 10 Jahren und einem über 20 Jahre beträgt schnell einen halben Prozentpunkt und mehr. Bei sechsstelligen Summen entspricht das rasch dem Gegenwert eines schönen Sommerurlaubs. Dennoch sollte jede Finanzierung keineswegs von solchen Summen abhängen. Da sollten Argumente wie die Planbarkeit der Rückzahlung oder die Sicherung des aktuellen Zinsniveaus viel wichtiger genommen werden.

Wer aktuell eine Immobilie finanziert, darf sich noch immer über Bedingungen in der Nähe des Rekordtiefs vom Sommer 2016 freuen. Zwar sind selbst 5-jährige Darlehen inzwischen wieder von der Ein-Prozent-Finanzierung entfernt, aber mit Blick auf die Konditionen der letzten 30, 40 Jahre sind die aktuellen Zinssätze noch immer historisch niedrig. Freuen dürfen sich darüber nicht nur Neufinanzierer, sondern auch Eigenheimbesitzer, die bereits finanziert haben.

