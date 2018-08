Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich die Aktienmärkte in Ostasien am letzten Handelstag der Woche gezeigt. Das ergebnislose Ende der Handelsgespräche zwischen den USA und China wirkte sich nicht belastend auf den Aktienmarkt in China aus. Der Schanghai-Composite erholte sich von zwischenzeitlichen Verlusten und schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 2.729 Punkten. Auf Wochensicht steht damit ein Aufschlag von 2,3 Prozent zu Buche - nach einem Minus von 5 Prozent in der Vorwoche. Der HSI in Hongkong verlor dagegen im späten Handel 0,5 Prozent.

Die Gespräche sind nach Aussage der Chinesen zwar "offen" und "konstruktiv" geführt worden, doch ein Durchbruch blieb offenbar aus. Die Verhandlungen hätten keine sichtbaren Anzeichen eines Fortschritts gebracht, was die Aussichten auf ein baldiges Abkommen verringere, sagten informierte Personen. Erst am Vortag waren gegenseitige Strafzölle in Höhe von 16 Milliarden Dollar in Kraft getreten.

In Sydney gab der S&P/ASX-200 einen Großteil seiner Tagesgewinne wieder ab und schloss 0,1 Prozent hör. Hier war die Politik Tagesthema Nummer eins: Scott Morrison ist zum neuen Premierminister bestimmt worden. Der bisherige Schatzmeister der konservativen Liberalen setzte sich in einem parteiinternen Votum gegen Ex-Innenminister Peter Dutton durch. Dieser war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen, in dem der populistische Dutton offen die Absetzung des als moderat geltenden Premiers Turnbull betrieben hatte. In einem ersten parteiinternen Votum hatte sich Turnbull noch gegen Dutton durchgesetzt und war damit zunächst Regierungschef geblieben.

Der australische Dollar war zunächst auf den tiefsten Stand in dieser Woche gefallen, erholte sich mit der politischen Entwicklung dann aber deutlicher. Der Machtwechsel dürfte keine Auswirkungen auf die Konjunktur oder die Politik der Notenbank haben, hieß es. Morrison gilt als Vertrauter Turnbulls. Der Aussie kostete zuletzt 0,7280 US-Dollar, im Tagestief war er mit 0,7240 umgegangen. Allerdings lag er damit immer noch deutlich unter den Vortageshochs.

Tokio mit Gewinnen - Schwacher Yen stützt

Der Nikkei-225 in Tokio gewann 0,9 Prozent auf 22.602 Punkte. Unterstützung kam von der Währungsseite mit einer weiteren Abschwächung des Yen. Der US-Dollar kletterte zuletzt auf 111,38 Yen, nach 110,86 Yen am Vortag und Ständen unter 110 zu Beginn der Woche. Der feste Dollar führte zu leichten Gewinnen bei Exportwerten. So legten Toyota Motor um 0,5 Prozent zu und Sony stiegen um 1,2 Prozent.

Die Aktien des Pharma-Konzerns Eisai legten in Tokio um 2,7 Prozent zu. Hintergrund waren Medienberichte, wonach das Unternehmen dank einer Kooperation mit Merck & Co seine mittelfristigen Gewinnziele erreichen wird. Merck und Eisai dürfen ihr Krebsmedikament Lenvima künftig auch in der EU vertreiben. Entwickelt worden war das Mittel von Eisai.

In Seoul ging es für den Kospi um 0,5 Prozent aufwärts, womit der Index bereits den sechsten Handelstag in Folge mit Aufschlägen schloss. Das ist die längste Gewinnstrecke seit März. Für die Aktie des Chip-Herstellers Hynix ging es um weitere 0,9 Prozent nach oben, womit sich das Wochenplus auf 9,8 Prozent summiert. Auch Pharmawerte waren gesucht, hier erhöhten sich Celltrion Pharma um 2,8 Prozent.

In Schanghai standen die Versicherungswerte unter Druck. AIA Group gaben um 2,6 Prozent nach. Der Konzern hat einen deutlichen Gewinnrückgang für das erste Halbjahr vermeldet. China Life reduzierten sich um 2,0 Prozent. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres fielen hier lediglich im Rahmen der Erwartungen aus.

Dollar mit Zinsaussichten weiter stark - Yuan gibt zum Dollar nach

Der Dollar neigte weiterhin zur Stärke, nicht nur gegenüber dem Yen. Auch der Euro tendierte weiter klar unter der Marke von 1,16 Dollar, unter die er am Vortag wieder gerutscht war. Eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im September ist mittlerweile fast vollständig eingepreist. Eine Zinsanhebung am 19. Dezember wird mit immerhin 62 Prozent erwartet. Mit Spannung werde das Notenbankertreffen in Jackson Hole verfolgt, wo am Freitagnachmittag die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell anstehe, hieß es.

Der Yuan gab zum Dollar weiter nach, nachdem er bereits am Vortag verloren hatte - allerdings im Zuge einer ausgeprägten Dollar-Stärke. Die chinesische Notenbank hat in ihrem täglichen Fixing die Währung um 0,5 Prozent abgewertet, so stark wie in den vergangenen drei Wochen nicht mehr.

Der Goldpreis erholte sich leicht von den Vortagesabgaben. Für die Feinunze geht es um 0,3 Prozent auf 1.189 Dollar nach oben. Doch der feste Dollar und die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in den USA drücken übergeordnet weiterhin auf die Stimmung für das Edelmetall.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.247,30 +0,05% +3,00% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.601,77 +0,85% -0,72% 08:00 Kospi (Seoul) 2.293,21 +0,46% -7,06% 08:00 Schanghai-Comp. 2.729,43 +0,18% -17,49% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.536,62 +0,42% -22,57% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.661,13 -0,47% -7,06% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.809,35 -0,50% +1,56% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.220,03 -0,92% -4,50% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.803,34 -0,42% +0,78% 11:00 BSE (Mumbai) 38.285,52 -0,13% +13,23% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 09:53 % YTD EUR/USD 1,1565 +0,1% 1,1552 1,1570 -3,8% EUR/JPY 128,78 +0,2% 128,48 128,22 -4,8% EUR/GBP 0,9012 +0,0% 0,9011 0,8983 +1,4% GBP/USD 1,2832 +0,2% 1,2811 1,2880 -5,1% USD/JPY 111,37 +0,1% 111,30 110,82 -1,1% USD/KRW 1119,23 -0,6% 1126,20 1121,35 +4,9% USD/CNY 6,8818 +0,1% 6,8778 6,8691 +5,8% USD/CNH 6,8758 -0,2% 6,8920 6,8688 +5,6% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7280 +0,4% 0,7250 0,7293 -6,9% NZD/USD 0,6645 +0,2% 0,6635 0,6677 -6,4% Bitcoin BTC/USD 6.552,09 +1,0% 6.489,78 6.449,21 -52,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,31 67,83 +0,7% 0,48 +16,3% Brent/ICE 75,24 74,73 +0,7% 0,51 +17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.188,73 1.185,51 +0,3% +3,22 -8,8% Silber (Spot) 14,61 14,50 +0,8% +0,11 -13,8% Platin (Spot) 783,85 777,50 +0,8% +6,35 -15,7% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,0% -0,00 -20,5% ===

