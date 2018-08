In der rasant fortschreitenden Digitalisierung der Industrieproduktion nimmt die Sensorik eine zentrale Rolle ein. Sie bildet eines der Kernelemente des Internets der Dinge (IoT), wo sie die Messung und Kontrolle von Veränderungen der jeweiligen Objekte übernimmt, so zum Beispiel Temperatur, Feuchtigkeit, Vibration, Bewegung, Beschleunigung, aber auch chemische Zustände wie den CO2- oder Sauerstoffgehalt einer Entität. Über Kommunikationseinrichtungen können die Sensoren mit IoT-Plattformen kommunizieren, sodass sich die Daten in Echtzeit verarbeiten lassen. Mittlerweile sind zahlreiche solcher Plattformen für Aufnahme, Verarbeitung und Kommunikation der entsprechenden Daten für den industriellen Einsatz verfügbar.

Günstiger und kleiner

Vor allem zwei Entwicklungen haben die Einsatzmöglichkeiten der Sensorik in den letzten Jahren enorm erweitert: Zum einen die fortschreitende Miniaturisierung der Sensoren, die nun den Einsatz auf oder in nahezu allen Objekten ermöglicht (so sind nun auch sehr kleine Bauteile mit Sensoren bestückbar); zum anderen wurden die Sensoren und die entsprechenden Kommunikationssysteme im letzten Jahrzehnt extrem billiger, sodass der Einsatz auf allen möglichen Objekten auch betriebswirtschaftlich darstellbar ist, sogar die Verwendung von "Wegwerfsensoren" ist heute kein Thema mehr.

Die erfassten Daten lassen sich in der Industrieproduktion auf vielfältige Weise nutzen, etwa für die unmittelbare Steuerung der Prozesse, aber auch für die Ermittlung von betrieblichen Kennzahlen und deren Übernahme in das MES (Manufacturing Execution ...

