Die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom, geht heute in Köln zu Ende. Geschätzte 500.000 Besucher und rund 1000 Aussteller präsentierten in den vergangenen fünf Tagen, was die Branche zu bieten hat und gewährten exklusive "Previews" auf die heißesten Hardware- und Gaming-Trends der kommenden Monate. Ein gigantisches Spektakel, das seit dem Gründungsjahr 2009 jährlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...