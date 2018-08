Wer in Deutschland gut verdient, muss einen Großteil seines Gehalts für Steuern und Abgaben opfern. Im Ausland hingegen dürfen Arbeitnehmer deutlich mehr von ihrem Brutto behalten.

In der Regel ist es eine gute Nachricht, wenn Deutschland in einem OECD-Vergleich auf dem zweiten Platz landet. Nicht so bei einer Untersuchung, die die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Frühjahr veröffentlichte. Darin wurde untersucht, wie stark Steuern und Abgaben Singles und Familien in den einzelnen Ländern belasten, jeweils verrechnet mit den staatlichen Transfers. Bei den Alleinlebenden landete Belgien auf Platz eins, war also das einzige Land, in dem noch weniger netto vom brutto übrigbleibt.

In Deutschland muss ein Single, der das Durchschnittsgehalt verdient, im Schnitt 39,9 Prozent seines Bruttogehalts abgeben. Von jedem verdienten Euro kommen also nur etwa 60 Cent im Portemonnaie an. In Belgien liegt die Abgabenlast sogar bei 40,5 Prozent. Der OECD-Schnitt beträgt 25,5 Prozent. Am meisten von ihrem Brutto behalten dürfen die Chilenen, die lediglich sieben Prozent an Steuern und Sozialabgaben zahlen.

Nun kann man einwenden, dass die Chilenen dafür auch weniger Sozialleistungen bekommen als Deutsche oder Belgier. Doch auch Staaten mit einem breit aufgestellten Sozialsystem behalten weniger der Einnahmen ein. So liegen die Abgaben eines Singles in Norwegen bei 27,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...