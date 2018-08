Zürich (www.anleihencheck.de) - Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich, gibt eine aktuell Markt-Einschätzung ab.Die Finanzmärkte würden sich in einem erstaunlich resistenten Fahrwasser bewegen, obwohl es vor Warnsignalen nur so wimmle. "Wall of Worry" sei eine passende Beschreibung für das aktuelle Szenario. Die Märkte würden sich mehrheitlich robust zeigen und negative Nachrichten hätten nur geringe bis keine Auswirkungen. Geschuldet sei dies zu einem guten Teil den positiven Konjunktur-Entwicklungen. Insbesondere die USA und die Euro-Zone seien auf ordentlichen Wachstumskursen, die bisher jegliches negatives Hintergrundrauschen übertünchen würden. Selbst die Notenbanken-Entwicklungen mit der restriktiven Geldpolitik in den USA und in der Euro-Zone sowie den ersten Anzeichen in Japan hätten die Märkte nicht ausbremsen können. Dennoch sei ein spannendes Rennen zwischen Konjunktur- und Notenbanken-Entwicklungen im Gange mit ungewissem Ausgang. Sollte die Konjunktur-Lokomotive erste Schwächeanzeichen zeigen, könne die Marktstimmung kippen. Gut für die globalen Märkte zu werten sei aber der Ausreißer der chinesischen Notenbank, die den generell restriktiven Trend aufweiche und die heimische Wirtschaft auf einen höheren Wachstumskurs bringen möchte. ...

