Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt gab es gestern wenig Bewegung, zumal die veröffentlichten Konjunkturindikatoren keine wesentlichen Überraschungen boten, berichten die Analysten von Postbank Research.Auch die aktuellen politischen Themen vermochten keine maßgeblichen Impulse zu setzen, so die Analysten von Postbank Research. Die 10-jährige Bundrendite habe bis zum Abend um einen Basispunkt auf 0,34% nachgegeben, während sich die Rendite 2-jähriger Papiere in vergleichbarem Ausmaß auf -0,61% erhöht habe. Unterdessen hätten 5-jährige Bunds nahezu unverändert zum Vortag mit -0,28% rentiert. Gleiches habe auch für 10-jährige US-Treasuries mit einer Rendite in Höhe von 2,82% gegolten. ...

