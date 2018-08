Changan und Nio gründen ein Joint Venture in China namens Changan Nio New Energy Vehicle Technologie. Ziel ist offenbar der Aufbau einer neuen Marke, unter der rein elektrische Modelle und Plug-in-Hybride für das Reich der Mitte entstehen sollen. Beide Unternehmen werden jeweils einen Anteil von 45 Prozent am Joint Venture halten. Die anderen 10 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...