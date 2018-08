FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 960 (950) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED -0.14% TO 7553 (CLOSE: 7563.22) POINTS BY IG - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 358 (332) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 775 (750) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MCBRIDE TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 160 (150) PENCE - PEEL HUNT RAISES N BROWN TO 'ADD' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES TED BAKER TO 'ADD' ('HOLD') - RBC CUTS JOHN LAING TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 330 (290) PENCE - RBC RAISES ANTOFAGASTA TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 950 (980) P. - UBS RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 150 (109) PENCE - 'NEUTRAL'



