Luxusmarkt Boote

Die schwimmende Geldanlage im Wasser hatte schon immer ihre Faszination. Davon profitiert die Boots- und Yachtbau-Branche weltweit. In Deutschland stieg der Umsatz in den letzten Jahren von 918 Mio. Euro im Jahr 2009 bis auf 2,6 Mrd. Euro im Jahr 2018. Von einem weiteren Wachstum wird ausgegangen. Schon allein in Europa wurden im letzten Jahr um 71.000 Segelyachten- und Motorboote verkauft. Die Auswahl reicht vom schönen Klassiker in Naturholz, der in Handarbeit gefertigt wird, über modern ausgestattete Serienmodelle mit viel Platz für Kundenwünsche bis zur Spezialanfertigung für die Superreichen mit Hubschrauberlandeplatz. Jedes Boot hat seine eigene Geschichte und der Markt für gebrauchte Boote ist groß.

Riva

Die Geschichte von Riva beginnt 1842 in Sarnico am Lago d'Iseo, also Pietro Riva seine Werft gründete. Am Anfang lag der Fokus auf dem Bau von Transportbooten. Als der Enkel Serafino Riva die Werft nach dem ersten Weltkrieg übernahm, verlieh er den Booten ihre weltberühmte Prägung und machte Riva zur Marke. Riva baute von nun an vor allem Rennboote auf Bestellung, mit denen in den 1930er Jahren verschiedene Weltrekorde gefahren wurden. Die Marke erlangte auch über die Grenzen Italiens hinaus eine hohe Reputation. Urenkel Carlo Riva übernahm 1949 die Werft und verhalf ihr zu internationalem Ruhm. Riva steht für Status, Luxus und zeitlose Eleganz. Das Kultobjekt war ein Must-have im Jetset Hollywoods und in der Wirtschaftswunder-Ära. Riva lieferte an Stars wie Brigitte Bardot, Richard Burton, Sean Connery oder Gunter Sachs.

Riva Boote werden in Handarbeit gefertigt, das Erkennungszeichen ist die Mahagoni-Ausstattung, der türkisfarbene Innenraum und viel Chrom. Bekannte Modelle sind Ariston, Tritione, Sebino, Florida und die Aquarama, der Inbegriff der Marke. Letztere wurde 1968 als Spezialmodell für den Lamborghini-Gründer Ferruccio Lamborghini aufgelegt. Durch zwei V12-Motoren des 350 GT kam das Boot mit 350 PS voran und war damit 15 km/h schneller als das Serienmodell. Das Boot ist heute 2 Mio. Euro wert und hat seinen Liegeplatz in London. Wer heute ein Boot im Look des Klassikers haben möchte, ist mit der Aquariva Super gut beraten: ein Tribut an die ikonenhaften Riva-Designs der 50er Jahre. Der Preis liegt um die 450.000 Euro für ein gebrauchtes Boot. Nach langjähriger Familientradition, gehört Riva seit 2000 zur Ferretti Gruppe.

