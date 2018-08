Ein Gericht hat die Haftstrafe von Südkoreas früherer Präsidentin wegen Korruption erhöht. Ihr drohen nun insgesamt 33 Jahre Haft und eine Geldbuße.

Ein Berufungsgericht in Seoul hat am Freitag die Gefängnisstrafe von Südkoreas ehemaliger Präsidentin Park Geun Hye im Rahmen des größten Korruptionsskandals in der jüngeren Geschichte des Landes auf 25 Jahre Haft erhöht. Zudem muss Park eine Geldstrafe von umgerechnet rund 15 Millionen Euro (20 Milliarden Won) zahlen, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Park war während ihrer Legislaturperiode ...

