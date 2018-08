FRANKFURT (Dow Jones)--Der Siemens-Konzern ist einem Medienbericht entgegengetreten, wonach im Zuge des geplanten Umbaus konzernweit 20.000 Stellen in Zentralfunktionen gestrichen werden könnten. Die genannte Zahl sei nicht nachvollziehbar, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Stellungnahme. Das Manager Magazin hatte am Donnerstag berichtet, Siemens-Chef Joe Kaeser habe einen Abbau in dieser Größenordnung kürzlich bei einer Roadshow im Gespräch mit einzelnen Investoren ins Spiel gebracht. Äußerungen "in dieser Form" habe es "nicht gegeben", erklärte Siemens jetzt.

Anfang August hatte Siemens Kaesers neue Konzernstrategie Vision 2020+ vorgestellt, mit der die Sparten neu geordnet werden und mehr Eigenständigkeit bekommen sollen. Damit sind auch neue Wachstums-, Margen- und Effizienzziele verbunden. So sollen die Querschnittsfunktionen des Konzerns bis 2021 um mehr als 20 Prozent effizienter werden. Ob und in welchem Maße dies zu einem Stellenabbau führen wird, ist bislang unklar.

Siemens erklärte, derzeit arbeiteten die neuen Operating Companies an konkreten Detailplanungen. "Ein zentral initiiertes und konzernweites Kostensenkungsprogramm ist nicht vorgesehen", hieß es weiter.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2018 05:18 ET (09:18 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.