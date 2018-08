Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitag zaghafte Gewinne verzeichnet. Die Aussagen des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell am Nachmittag auf der internationalen Notenbankkonferenz in Jackson Hole haben das Zeug, für stärkere Kursausschläge zu sorgen. Daher bleibt abzuwarten, ob die Tendenz an den Börsen nachhaltig ist.

"Spannend ist insbesondere die Frage, inwiefern Powell auf die an seine Person gerichtete Kritik des US-Präsidenten reagieren wird und welchen Pfad er für die zukünftige US-Geldpolitik aufzeichnet", hiess es in einem Kommentar der Postbank.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,18 Prozent auf 3425,25 Punkte. In Paris rückte der Cac 40 um 0,20 Prozent auf 5430,27 Punkte vor. In London verharrte der FTSE 100 zuletzt bei 7563,22 Zählern.

Die Unsicherheit über den weiteren ...

