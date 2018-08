In einer Sitzung in Brüssel haben sich die EU-Mitgliedsstaaten mehrheitlich gegen eine erneute Prüfung der Anti-Dumping- und Anti-Subventionsmaßnahmen für kristalline Solarmodule und Solarzellen entschieden. Das Undertaking und der darin vereinbarte Mindestimportpreis enden damit am 3. September.Die EU-Kommission hat sich gegen eine erneute Prüfung der geltenden Anti-Dumping- und Anti-Subventionsmaßnahmen für aus China importierte kristalline Solarzellen und -module entschieden. Die EU-Mitgliedsstaaten sind diesem Vorschlag mehrheitlich gefolgt, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag meldet. ...

