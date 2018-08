Die zweite Jahreshälfte soll besser werden: Angetrieben vom unternehmenseigenen Ausblick kletterte die Aktie von Biofrontera (WKN: 604611) kürzlich auf 6,33 Euro - der höchste Stand seit März. Dafür gibt es eine Reihe guter Gründe. Im Mittelpunkt steht das Hautkrebs-Gel Ameluz.

Vor Kurzem gab Biofrontera eine Kooperation mit dem bedeutenden U.S. Department of Veterans Affairs bekannt. Neben dem US-Verteidigungsministerium will und soll Biofrontera sein Lead Product Ameluz nun landesweit an jede Einrichtung des Veteranenministeriums verkaufen. Der erste Auftrag ist bereits eingetroffen. Die Marschroute ist klar, Biofrontera will in den USA voll angreifen.

Das müssen Sie über Biofronteras US Army-Allianz wissen

Biofrontera-CEO Hermann Lübbert äußerte sich zum neuen US-Deal wie folgt:

Die Auftragsvergabe bestätigt die Wirksamkeit der Behandlung mit Ameluz(R) und ermöglicht einem erweiterten Patientenkreis eine Behandlung. Chancen dieser Art werden wir im Rahmen unserer gesamten Wachstumsstrategie weiterhin verfolgen.

Kleiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...