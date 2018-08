Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach acht Jahren wurde Griechenland nun aus den EU-Hilfsprogrammen entlassen: Am Montag endete das Kreditprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM - das dritte Programm für Athen seit Beginn der Staatsschuldenkrise in 2010, so die Börse Stuttgart.Insgesamt seien rund 289 Milliarden Euro an Griechenland geflossen. Für die griechischen Bürger habe das aber auch harte Spar- und Reformschritte bedeutet, darunter erhebliche Lohn- und Rentenkürzungen. Ab jetzt müsse sich das Land wieder selbst finanzieren. Allerdings würden sich die Staatsschulden Griechenlands noch immer auf 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts belaufen. Laut Ministerpräsident Tsipras und den EU-Geldgebern eine tragbare Summe, schließlich müsse Athen mit der Tilgung erst ab 2032 beginnen. Auch Finanzminister Efklidis Tsakalotos sei zuversichtlich. ...

