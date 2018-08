Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart konnten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen gut behaupten, so die Börse Stuttgart.Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe am Montag in der Spitze bei 163,73 Punkten gelegen. Zehnjährige Bundesanleihen hätten bei 0,31 Prozent rentiert. Insgesamt sei der Wochenauftakt am Rentenmarkt jedoch eher impulsarm gewesen, denn es habe keine wichtigen Konjunkturdaten gegeben, an denen sich Anleger hätten orientieren können. ...

