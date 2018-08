Das Treffen in Jackson Hole zieht heute die gesamte Aufmerksamkeit auf sich US Amerikanische Verbrauchsgüter stehen am Nachmittag an FED Vorsitzender Powell spricht um 16:00 Uhr

ZusammenfassungAm Freitag achten Investoren besonders auf Jackson Hole. Heute ist der erste Tag des Jackson Hole Symposiums. Dieses findet seit 1978 jährlich statt und wird von der FED organisiert. Die Rede von Jerome Powell, welche um 16:00 Uhr stattfindet, scheint das wichtigste Ereignis innerhalb des Symposiums zu sein. Abgesehen davon werden am Nachmittag Verbrauchsgüterzahlen veröffentlicht. Die heutige Veröffentlichung ist eine Vorläufige für Juli. Am Abend werden die wöchentlichen Zahlen, von Baker Hughes, im Bezug auf die Ölbohranlagen veröffentlicht. 14:30 Uhr - US Amerikanische Verbrauchsgüterzahlen für Juli: Die Verbrauchsgüter ...

