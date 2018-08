Hier geht's zum Video

Diese Woche stand ganz im Zeichen des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Wie hat sich das beim DAX ausgewirkt und was verrät das charttechnische Bild aktuell, Kristian Volaric von GKFX? Nach der verlustreichen Vorwoche startetet diese Handelswoche optimistisch, der ganz große Sprung für den DAX blieb aber aus. Kristian Volaric wirft in der Sendung einen Blick voraus auf die kommende Börsenwoche und erklärt, welche Termine man am Markt im Auge behalten sollte.