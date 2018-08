Fundamental: Der Zuckerpreis befindet sich auf dem niedrigsten Niveau seit rund einem Jahrzehnt und könnte weiter fallen, nachdem ein globaler Produktionsüberschuss auf in Industrieländern veränderte, gesündere Ernährungsgewohnheiten, die weniger Zucker vorsehen, trifft, was die Nachfrageseite belastet. Die Welternährungsorganisation geht in der Saison 2017/18 von einer Rekordproduktion von 188 Millionen Tonnen aus, welche das Vorjahr noch einmal um 11 Prozent übertreffen würde. Zuletzt hatten auch die Analysten der Commerzbank nur wenig Potenzial für eine Erholung gesehen.

Technisch: Auch in den vergangenen Tagen verfolgte der Zuckerpreis seine fallende Tendenz, die mit einem Abwärtstrend zwischen 9,60 und 10,50 US-Cents beschrieben werden kann. Nachdem der Preis in der Zwischenzeit bis zur Oberseite um 11 US-Cents gelaufen war, dort aber einen Widerstand fand, gaben die Notierungen zuletzt ...

