Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) tritt Spekulationen über ein schwarz-grünes Regierungsbündnis nach der Landtagswahl in Bayern entgegen. "Die Grünen sind meilenweit von unserem Politikverständnis entfernt. Sie stehen für Fahrverbote, höhere Steuern und unbegrenzte Zuwanderung. Das ist eine Bevormundungspartei", sagte Söder dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).

Der CSU-Politiker will eine Koalitionsregierung in Bayern nach Möglichkeit vermeiden. "Wir kämpfen um alle Stimmen des bürgerlichen Lagers. Keiner weiß heute, wie am 14. Oktober entschieden wird", sagte Söder.

"Wir legen uns nicht auf Prozentpunkte fest. Das wäre gegenüber den Wählerinnen und Wählern überheblich."