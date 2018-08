DAX - Handelsspanne weiter intakt

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX konnte auch gestern nicht die Spanne 12.350 bis 12.430 Punkte per Stundenschlusskurs verlassen. Ein Versuch der Bullen am heutigen Vormittag, diese Marke per Stundenschlusskurs zu überwinden, scheiterte ebenfalls. Der Ausflug über 12.440 Punkte am Vormittag wurde ziemlich zügig wieder abverkauft.

Die jüngste Handelsspanne ist zwar wie gesagt unverändert intakt. Der schnelle Abverkauf nach dem Hoch bei 12.445 Punkten am heutigen Vormittag ist allerdings ein klares Warnsignal für die Bullen.

Sollte in den kommenden Handelsstunden der Bereich 12.340/50 Punkte unterboten werden, könnte dies Anschlussorders auf der Unterseite und eine größere Verkaufswelle Richtung 12.200 Punkte auslösen. Im Bereich 12.200 Punkte wäre auch noch ein Gap zu schließen.

Das gleiche gilt bei einem Ausbruch über die Marle von 12.450 Punkten in die Gegenrichtung - auch hier müsste mit Follow Through Richtung 12.500 gerechnet werden. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.08.2018 -23.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 -23.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

