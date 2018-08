In den vergangenen Tagen lag der Fokus an der Börse vor allem auf den FANG-Aktien. Amazon ist nach der Vorlage der Quartalszahlen auf ein Rekordhoch gesprungen. Mit einem Börsenwert von 909 Mrd. Dollar ist der weltgrößte Internethändler, hinter Apple (955 Mrd. Dollar), das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Bei Facebook ist der Börsenwert um rund 120 Mrd. Dollar auf ca. 509 Mrd. Dollar eingebrochen. Das war der bei Weitem größte Börsenwertrückgang, den jemals ein US-Unternehmen an einem Tag verbucht hatte. Zum einen lagen die Umsatz- und User-Zahlen für das zweite Quartal etwas unter den Erwartungen. Zum anderen sorgte die Warnung von Vorstandschef Mark Zuckerberg im Hinblick auf das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr für...

