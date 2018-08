Lange waren die Gesamtkosten beim Fondskauf kaum vorhersagbar. Neue Vorschriften seit Jahresbeginn sollen das ändern. Aber eine Stichprobe zeigt, dass es bis zur Kostentransparenz noch ein weiter Weg ist.

Fonds- oder Aktienanleger kennen das: Wenn die Rechnung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ins Haus flattert, sind dort mitunter unerwartete Kosten aufgeführt. Wenn es nach dem Sinn und den Buchstaben der neuen MiFID II-Regulierung geht, ist damit jetzt Schluss.

Welche Auswirkungen die Kosten eines Investments in einen Aktienfonds etwa auf die Gesamtrendite haben, war bislang für viele Investoren ein Buch mit sieben Siegeln und ließ sich - wenn überhaupt - erst mithilfe der Jahresübersicht zur Geldanlage mehr oder weniger mühsam ermitteln. Denn neben dem Kurs des Wertpapiers fallen häufig Ausgabeaufschlag, Depotentgelt, Handelsgebühren, laufende Produktkosten, Bankgebühren, Handelsgebühren oder rückerstattete Vertriebsgebühren, Rabatte und eine Kursdifferenz bei Kauf- und Verkaufspreisen an. Und selbst da blieben für die meisten Privatanleger noch zahlreiche Fragen offen. Der Unmut und die Komplexität sind sicher gute Argumente für die Zurückhaltung der Deutschen bei Wertpapiergeschäften.

MiFID II - alles soll anders werden

Die EU will Anlegern nun mehr Durchblick verschaffen. Bei der Finanzmarktrichtlinie MiFID II ("Markets in Financial Instruments Directive") handelt sich um ein Bündel von neuen Vorschriften, die den Wertpapierhandel fairer und transparenter machen sollen. MiFID II ist seit Anfang des Jahres in Kraft und ihre für Anleger positiven Auswirkungen treten erst jetzt nach und nach zu Tage. Die Einhaltung der neuen Vorschriften überwacht in Deutschland das Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Kaum ein Anleger konnte bislang vollumfänglich erfassen, was in der etwa 7000 Seiten langen neuen Finanzmarktrichtlinie steht. In ihrer jüngsten Broschüre "MiFID II - die wichtigsten Änderungen für Anleger" stellt die Bafin jedoch anschaulich dar, was Kostentransparenz im Sinne von MiFID II bedeutet.

Banken und andere Anbieter im Wertpapierhandel stehen vor neuen Herausforderungen

Banken und Finanzdienstleister stehen nun in der Pflicht, ihren Kunden bereits vor dem Handel eine detaillierte Aufstellung der Kosten und deren Auswirkung auf die Gesamtrendite jedes einzelnen angebotenen Papiers zur Verfügung zu stellen. Sollte dies nicht oder nicht vollständig möglich sein, ist der jeweilige Anbieter laut Bafin nicht befugt, das jeweilige Wertpapier zu handeln und muss dieses aus seiner Produktpalette entfernen.

So radikal diese Anforderung klingt, so sorglos, zögerlich oder auch wenig sorgfältig scheinen manche Geldinstitute und Finanzdienstleister mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Und selbst wenn sie bemüht sind, den MiFID-Vorschriften gerecht zu werden, ist die neue Transparenz für den Anleger nicht gerade leicht verständlich. Dies jedenfalls ...

