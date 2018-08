ORBIS AG: Die ORBIS AG erweitert zum 01. Oktober 2018 den Vorstand DGAP-Ad-hoc: ORBIS AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie ORBIS AG: Die ORBIS AG erweitert zum 01. Oktober 2018 den Vorstand 24.08.2018 / 12:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ORBIS AG: Die ORBIS AG erweitert zum 01. Oktober 2018 den Vorstand Saarbrücken, 24. August 2018 - Das im General Standard notierte Saarbrücker Software- und Business-Consulting-Unternehmen ORBIS AG erweitert den Vorstand: Der Aufsichtsrat der ORBIS AG hat in seinem heutigen Beschluss mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 die Berufung von Michael Jung und Frank Schmelzer als zwei weitere Mitglieder des Vorstands beschlossen. Beide haben ihre Berufslaufbahn nach absolviertem BWL Studium bei ORBIS begonnen und sind seit mehr als 30 Jahren in diversen Führungsaufgaben des Unternehmens tätig. Michael Jung wird zukünftig als Vorstand den Geschäftsbereich Microsoft verantworten, Frank Schmelzer wird als Vorstand zukünftig für den Geschäftsbereich SAP verantwortlich sein. Der Aufsichtsrat der ORBIS AG hat zusätzlich in seinem heutigen Beschluss mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 Thomas Gard zum Vorstandsvorsitzenden und Stefan Mailänder zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt. Thomas Gard wird zukünftig dem Ressort Markt und Strategie vorstehen, Stefan Mailänder wird weiterhin als Finanzvorstand tätig sein. Mit der Erweiterung des Vorstands verfolgt ORBIS das internationale Wachstum konsequent weiter und möchte die Chancen nutzen, die sich im Markt durch die Realisierung digitaler Prozesse - vom Customer Engagement über die digitale Fabrik bis hin zur digitalen Company - bei den Kunden ergeben. Dazu wird die Unternehmensstruktur nachhaltig und zukunftssicher ausgerichtet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.orbis.de oder Dr. Sabine Stürmer, Leiterin Investor Relations der ORBIS AG Tel: +49 (0)681 99 24 605, E-Mail: sabine.stuermer@orbis.de 24.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ORBIS AG Nell-Breuning-Allee 3-5 66115 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)6819 924-0 Fax: +49 (0)6819 924-111 E-Mail: info@orbis.de Internet: www.orbis.de ISIN: DE0005228779 WKN: 522877 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 717273 24.08.2018 CET/CEST

