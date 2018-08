München (ots) -



Die zehn Episoden von "American Horror Story: Apocalypse" werden Donnerstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere auf FOX ausgestrahlt



- Zur herausragenden Besetzung der US-amerikanischen Horrorserie gehören Sarah Paulson, Evan Peters, Emma Roberts, Kathy Bates, Adina Porter, Leslie Grossman, Billie Lourd, Cody Fern und Cheyenne Jackson, sowie Jessica Lange, Joan Collins, Billy Porter, Billy Eichner, Taissa Farmiga, Lily Rabe, Frances Conroy, Gabourey Sidibe und Stevie Nicks



Der Horror kehrt zurück. Ab dem 15. November präsentiert FOX die geheimnisumwobene achte Staffel der Anthologieserie "American Horror Story: Apocalypse" donnerstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere. Die süchtig machende Horror Anthologie ist ein besonderer Leckerbissen für die Fans: Die aktuelle Staffel ist ein Crossover zwischen den früheren Staffeln "Murder House" und "Coven". Viele der Hauptcharaktere der beiden Staffeln feiern bei "American Horror Story: Apocalypse" ihr Comeback.



Über "American Horror Story":



"American Horror Story" ist eine Anthologie Horror Dramaserie, die von Ryan Murphy und Brad Falchuk geschaffen und produziert wird. Der Franchise, der bereits mit dem Emmy® und dem Golden Globe® ausgezeichnet wurde, wird von Twentieth Century Fox Television produziert.



Wie bereits in der Vergangenheit sind aktuell noch keinerlei Details zur Handlung bekannt, aber im Rahmen eines Panels des amerikanischen Verbands der TV-Kritiker wurde verkündet, dass Sarah Paulson (Ocean's 8), ein Mitglied der Stammbesetzung, die Charaktere "Billie Dean Howard", "Cordelia Foxx" und "Venable" spielen wird. Kathy Bates (Titanic) tritt als "Ms. Meade" auf, Emma Roberts (Scream Queens) kehrt als "Madison Montgomery" zurück, Adina Porter (True Blood) spielt "Dinah Stevens", Leslie Grossman (Scandal) ist "Coco Saint Pierre Vanderbilt" und Billie Lourd (Star Wars) übernimmt die Rolle des "Mallory". Auf derselben Veranstaltung wurde bestätigt, dass Oscargewinnerin Jessica Lange (Feud) in ihrer Murder House Rolle als "Constance Langdon" zurückkehrt. Cody Fern (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) spielt "Michael Langdon", dessen Figur seinen ersten Auftritt bei Murder House hatte.



Evan Peters (Pose), Billy Eichner (Parks and Recreation), Cheyenne Jackson (American Woman) und Joan Collins (Dynasty) werden ebenfalls in der Serie auftreten. Ryan Murphy verkündete vor Kurzem auf seinen Social Media Kanälen, dass auch die Schauspieler Taissa Farmiga (The Nun), Gabourey Sidibe (Empire), Lily Rabe (The Whispers), Frances Conroy (Six Feet Under) und Sängerin Stevie Nicks als Hexen zurückkehren. Auch Connie Britton und Dylan McDermott sind wieder in ihren Rollen zu sehen.



Sendetermine:



- "American Horror Story: Apocalypse" startet ab 15. November 2018 donnerstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar



