United Internet möchte vom Mobilfunkanbieter zum Netzbetreiber werden und erhält Unterstützung vom Bundeskartellamt. Noch gibt es aber Hürden.

Das Bundeskartellamt tritt für den Markteintritt eines vierten Netzbetreibers in Deutschland ein. Das sei für den Wettbewerb auf dem Mobilfunkmarkt wünschenswert, teilte das Bundeskartellamt am Freitag in seiner Stellungnahme zur Vergabe der Mobilfunkfrequenzen durch die Bundesnetzagentur mit.

United Internet hat bereits Interesse angemeldet, sich an der Auktion neuer Mobilfunk-Frequenzen zu beteiligen. Damit würde der Internet- und Mobilfunkanbieter zum Netzbetreiber aufsteigen ...

