Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts026/24.08.2018/12:15) - Am 14.9. ersetzt der neue IATF 16949 Standard die alte Norm ISO/TS 16949:2009. Ab sofort bietet TÜV AUSTRIA rund um den neuen, weltweit anerkannte Qualitätsstandard für die Automobilindustrie ein attraktives IATF-Lösungspaket: http://www.tuv.at/poleposition Qualifikation & Kompetenz als Erfolgsfaktoren Das TÜV AUSTRIA Aus- und Weiterbildungsangebot bietet Unternehmen das nötige Know-how für den Aufbau, die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines QM-Systems nach IATF: - Qualitätsmanager/in oder -Auditor/in nach IATF TÜV® - Produktsicherheitsbeauftragte/r TÜV® - Qualitätstechniker/in TÜV® - Prüfmittelbeauftragte/r TÜV® - Lieferantenauditor/in TÜV® - Core Tools, MSA, FMEA, FMEA-Moderation u.a. Vorsprung durch IATF 16949-Zertifikat Zertifizierte Unternehmen profitieren von der Optimierung ihrer Prozess- und Produktqualität sowie der gesamten Wertschöpfungskette durch Steigerung der Effizienz. Bei jedem Audit wird auf die kontinuierliche Verbesserung der Kennzahlen und Produktivität wertgelegt (z.B. die Verringerung der Streuung und Verschwendung in der Lieferkette). Schwerpunkte auf Prävention und Planung führen zu Kostenreduktionen. Mit dem TÜV AUSTRIA-Setup aus der Pole Position starten Als Prüfstelle, Inspektionsstelle und Technischer Dienst (BMVIT, KBA, NSAI), verfügt TÜV AUSTRIA über Akkreditierungen und Benennungen für Fahrzeugteile wie auch das Gesamtfahrzeug. Zudem ist TÜV AUSTRIA speziell im Bereich Safety und Security bei E-Mobilität und Digitalisierung in diversen internationalen Projekten eingebunden. Mehr drin. Für die Automobilindustrie. TÜV AUSTRIA Group liefert weitere Informationen, zur Zertifizierung nach IATF 16949, dem Aus- und Weiterbildungs-Angebot und Automotive Dienstleistungen (von Homologation bis Typgenehmigung) auf dem TÜV AUSTRIA IATF-Portal: http://www.tuv.at/poleposition Rückfragehinweis: TÜV AUSTRIA Group +43 (0)504 54-6272 | poleposition@tuv.at | TÜV AUSTRIA-Platz 1 2345 Brunn am Gebirge | http://www.tuv.at/poleposition (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Group Ansprechpartner: PhDr. Andreas Wanda Tel.: +43 50454-0 E-Mail: andreas.wanda@tuv.at Website: www.tuv.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180824026

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2018 06:16 ET (10:16 GMT)