Aktuelles von den Aktien-Analysten: SRC Research bestätigt das Hold-Rating für CA Immo und erhöht das Kursziel von 29,0 auf 33,0 Euro. "Die Halbjahreszahlen fielen sehr gut aus mit einer Steigerung von FFO I und EBITDA um 13%, einer deutliche Steigerung der Nettomieteinnahmen um 8%, die sowohl auf einer guten Like-for-Like Performance des Bestandsportfolios als auch auf lukrativen Neuvermietungen basieren", so die Analysten. Mittlerweile rücke das Developmentportfolio der Gesellschaft immer mehr in den Fokus der Anleger. Für die nächsten 10 Jahre sei hier ein Volumen von rund 4 Mrd. Euro zu erwarten, von den rund 2 Mrd. Euro in den Bestand der Gesellschaft eingehen werden, heisst es in der Analyse. Die Entwicklermarge sollte in einem Bereich von...

Den vollständigen Artikel lesen ...