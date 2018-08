Der stets schwierige August geht so zu Ende, wie im historischen Vergleich fast immer: Mit einer Menge Nervosität und wir eröffnen heute die Actien-Börse mit der Empfehlung: Nervositäten sind kein Ersatz fürs Denken. Zur Sache:



Das Getöse um die Person Donald Trump trägt teilweise amüsante Züge. Eine Amtsenthebung ist die neueste Variante. Die Letzte begleiteten wir im Fall Nixon. Das ergab im Dow einen kurzen Rücksetzer um etwa 3 % an zwei Tagen, das wars.



Donald Trump geht natürlich zu weit, im Falle seines Rücktritts eine Börsen-Baisse vorauszusagen. Das ist Unsinn, aber: Um 3,5 Bio. $ legte der amerikanische Markt seit dem 9. November 2016 zu. Das sind etwa 18 % der Wirtschaftsleistung eines Landes in einem Jahr. Das allein ist Weltrekord. Warum wohl! Zum Vergleich: Gemessen am deutschen BIP wären es 600 Mrd. € und dafür müsste der DAX 50 % zulegen. Solche Zahlenvergleiche sind stets kritisch, aber hilfreich. Bitte nachdenken!



