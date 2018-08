FRANKFURT (Dow Jones)--CTS Eventim hat die finanziellen Auswirkungen aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom Donnerstag als "moderat" bezeichnet. Der Entscheid betreffe "lediglich" jene Ticketbuchungen, für die im deutschen Webshop eine sogenannte Gebühr zum Selbstausdrucken von Tickets von 2,50 Euro fällig werde, so das Unternehmen. Diese Gebühr werde pro Bestellung erhoben, nicht pro Ticket.

Der BGH hatte entschieden, dass Gebühren für elektronische Tickets zum Selbstausdrucken unzulässig sind. Die im Urteil adressierten Ticketbuchungen würden nur circa 5 Prozent der über die Webseite des Unternehmens verarbeiteten Orders ausmachen, so CTS weiter. "Sie repräsentieren zusammen ein Umsatzvolumen von rund 1 Million Euro - und damit lediglich ein Tausendstel des Konzernumsatzes", erklärte der Ticketvermarkter.

Die Aktie des Münchener Unternehmens war nach dem Urteil auf Talfahrt gegangen. Am Freitag erholt sich das Papier allerdings und macht einen Großteil der Verluste wieder wett. Analysten von Hauck & Aufhäuser (H&A) hatten die finanziellen Einbußen für CTS bereits am Freitagmorgen auf insgesamt nur rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Zudem habe das Gericht befunden, dass für die Generierung von QR-Code-Tickets Gebühren von 1 bis 1,50 Euro erhoben werden können, so H&A.

