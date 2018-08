Chemiker der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wollen die Leistungsfähigkeit von Solarzellen deutlich steigern. Dabei soll die Singulett-Spaltung helfen.Neu ist das Prinzip der Singulett-Spaltung zwar nicht: Bei diesem Prozess regt ein einfallendes Lichtteilchen nicht nur ein Elektron an, sondern zwei. Neu ist allerdings, dass Chemiker der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in Zusammenarbeit mit Chemikern der kanadischen University of Alberta ein neuartiges Pentacen-Molekül synthetisieren konnten - eine Kohlenwasserstoffverbindung im festen Aggregatzustand, ...

