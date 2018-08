Old Economy und New Economy oder besser alte Anlageschule und neuer Investmentansatz: So können die Investmentgesellschaften Berkshire Hathaway und Alphabet eingeteilt werden. Denn Warren Buffett, seines zeichens Chef der Anlagegesellschaft aus Omaha, setzt mit seinen Investitionen auf schlagkräftige am Markt bekannte Marken. So fließt bei Berkshire jedes Mal ein Sümmchen in die Kasse, wenn jemand Kraft Saucen oder Käse isst, Fruit Of The Loom-T-shirts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...