Regensdorf - Mobilezone eilt von Rekord zu Rekord. Im ersten Semester hat der Handy- und Mobilfunkaboverkäufer so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Bis Ende Jahr soll dann das Spitzenergebnis von 2017 übertroffen werden.

Die Grundlage dafür legte ein kräftiges Wachstum in den ersten sechs Monaten. Der Umsatz stieg um gut 9 Prozent auf 560,6 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn (EBIT) schoss um ein Viertel auf 23 Millionen Franken nach oben. Das seien neue Rekorde, sagte Konzernchef Markus Bernhard am Freitag in einer Telefonkonferenz. Unter dem Strich erzielte Mobilezone einen Reingewinn von 16,8 Millionen Franken. Das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr.

Steigerungslauf beim Gewinn

"Wir sind mit den erzielten Ergebnissen sehr zufrieden", sagte Bernhard. Mobilezone habe nun zum siebten Mal in Folge den Betriebs- und Reingewinn im Semester gesteigert. Zum Schub trug die Übernahme des deutschen Telekomabo-Vermittlers TPHCom bei, der erstmals einen Umsatz von 109 Millionen Franken beisteuerte. Das Online-Geschäft in Deutschland habe die guten Ergebnisse des Vorjahres sowohl beim Umsatz und Betriebsergebnis bestätigt.

