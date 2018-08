Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Toyota Finance Australia hat eine neue Fremdwährungsanleihe (ISIN AU3CB0255446/ WKN A194TD) in Australischen Dollar (AUD) begeben, so die Börse Stuttgart.Der Bond sei seit dem 15. August in Stuttgart ab einer Mindestsumme von 1.000 AUD, umgerechnet derzeit ca. 629 Euro, handelbar. Die Laufzeit betrage zwei Jahre, die Verzinsung 2,700 Prozent pro Jahr. S&P stufe die Toyota Finance Australia mit AA- ein, das bedeute eine sehr hohe Sicherheit für Zinszahlung und Tilgung der Anleihe. (Ausgabe 33 vom 24.08.2018) (24.08.2018/alc/n/a) ...

