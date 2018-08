Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank war in dieser Woche am Kapitalmarkt aktiv und hat zwei neue Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Millionen Euro begeben, so die Börse Stuttgart.Beide Bonds seien mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestückelt und könnten seit dem 23. August an der Börse Stuttgart gehandelt werden. Die erste Anleihe (ISIN DE000CZ40M21/ WKN CZ40M2) sei mit 0,500 Prozent verzinst und habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Der zweite Bond (ISIN DE000CZ40M39/ WKN CZ40M3) habe einen Kupon in Höhe von 1,500 Prozent und laufe bis zum 28.08.2028. (Ausgabe 33 vom 24.08.2018) (24.08.2018/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...