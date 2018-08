Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsraten Deutschlands und des Euroraums sind in diesem Jahr, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau, deutlich gestiegen, wobei sich im Juli aber bereits eine Beruhigung abzeichnete, so die Analysten von Postbank Research.Dies dürfte sich im August bestätigen. Ursächlich für diese Einschätzung sei der Ölpreis, der in Euro gerechnet im laufenden Monat gegenüber dem Vormonat leicht gesunken sei. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe er sich hingegen moderat erhöht. Dies sollte dazu führen, dass die Teuerungsrate für die Energiekomponente etwas nachgebe. In der Folge sollte die deutsche Inflationsrate (Do., 30.08., 14:00 Uhr) im August von 2,0% auf 1,9% sinken. Die EWU-Inflationsrate (Fr., 31.08., 11:00 Uhr) dürfte sich von 2,1% auf 2,0% ermäßigen, während die EWU-Kerninflationsrate wohl bei niedrigen 1,1% verharre. (24.08.2018/alc/a/a) ...

